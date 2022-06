Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Don Matteo’ vince anche in replica (Di venerdì 10 giugno 2022) Rai1 si aggiudica il duello di repliche con Canale 5 nella prima serata di giovedì. La replica di ‘Don Matteo 12’ infatti è stato il programma più visto del prime con 2.880.000 spettatori e il 17.6% di share, battendo la replica di ‘Scherzi a Parte’, proposta da Canale 5 e vista da 1.959.000 spettatori con il 13.8% di share. Al terzo posto, ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4, con 1.029.000 spettatori e l’8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘The Good Doctor’ su Rai2 (989.000 spettatori, share 5.7%), ‘Hard Kill’ su Italia 1 (933.000 spettatori, share 5.5%), ‘Piazzapulita’ su La7 (808.000 spettatori, share 4.6%), ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (610.000 spettatori, share 3.7%), ‘Il signor Diavolo’ su Rai3 (313.000 spettatori, share 2%), ‘Radio Zeta Future Hits Live 2022’ su Tv8 (275.000 spettatori, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Rai1 si aggiudica il duello di repliche con Canale 5 nella prima serata di giovedì. LadiMatteo 12’ infatti è stato il programma più visto del prime con 2.880.000 spettatori e il 17.6% di share, battendo ladi ‘Scherzi a Parte’, proposta da Canale 5 e vista da 1.959.000 spettatori con il 13.8% di share. Al terzo posto, ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4, con 1.029.000 spettatori e l’8% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘The Good Doctor’ su Rai2 (989.000 spettatori, share 5.7%), ‘Hard Kill’ su Italia 1 (933.000 spettatori, share 5.5%), ‘Piazzapulita’ su La7 (808.000 spettatori, share 4.6%), ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (610.000 spettatori, share 3.7%), ‘Il signor Diavolo’ su Rai3 (313.000 spettatori, share 2%), ‘Radio Zeta Future Hits Live 2022’ su Tv8 (275.000 spettatori, ...

