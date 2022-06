Tour elettorale di Brunetta nel Veneto, il programma (Di venerdì 10 giugno 2022) VERONA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), sarà oggi in Tour nel suo Veneto per sostenere i candidati a sindaco del centrodestra. Qui di seguito il programma della giornata: Ore 12 VERONA – Incontro con gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri e Ance per FLAVIO TOSI SINDACO (Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia – Via Santa Teresa, 12) Ore 15 PADOVA – Incontro con i candidati per FRANCESCO PECHIN SINDACO con gli ordini professionali (Best Western Plus Net Tower Hotel – Via San Marco, 11/A) Ore 17 JESOLO – Incontro con i candidati per RENATO MARTIN SINDACO (Gelateria Lovat – Piazza Primo Maggio) Ore 19 PRAMAGGIORE – Incontro con i candidati per FLAVIO PIVETTA SINDACO (Bar al Campanile – Piazza Libertà) Ore 21 MIRA – Chiusura della ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 giugno 2022) VERONA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), sarà oggi innel suoper sostenere i candidati a sindaco del centrodestra. Qui di seguito ildella giornata: Ore 12 VERONA – Incontro con gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri e Ance per FLAVIO TOSI SINDACO (Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia – Via Santa Teresa, 12) Ore 15 PADOVA – Incontro con i candidati per FRANCESCO PECHIN SINDACO con gli ordini professionali (Best Western Plus Net Tower Hotel – Via San Marco, 11/A) Ore 17 JESOLO – Incontro con i candidati per RENATO MARTIN SINDACO (Gelateria Lovat – Piazza Primo Maggio) Ore 19 PRAMAGGIORE – Incontro con i candidati per FLAVIO PIVETTA SINDACO (Bar al Campanile – Piazza Libertà) Ore 21 MIRA – Chiusura della ...

Advertising

fattoquotidiano : 'IO PAGLIACCIO?' Faccia a faccia tra Conte e un contestatore durante il tour elettorale. Guardate [VIDEO] - votrivo : RT @silvio_garofalo: Il tour elettorale del megapresidente Giuseppi è un successo senza precedenti. Ormai le piazze non riescono a contener… - Cecilia3196 : RT @LaVeritaWeb: Intanto Enrico Letta, in tour elettorale, snobba gli operai dell’Ilva e va in barca con Michele Emiliano che da sempre boi… - Lopinionista : Tour elettorale di Brunetta nel Veneto, il programma - eia58 : RT @silvio_garofalo: Il tour elettorale del megapresidente Giuseppi è un successo senza precedenti. Ormai le piazze non riescono a contener… -