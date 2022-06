Quando la relazione col proprio partner diventa pericolosa. (Di venerdì 10 giugno 2022) di Francesca Marra. Ogni relazione che intratteniamo quotidianamente con la comunità in cui viviamo ha caratteri propri ed esclusivi, che differenziano il rapporto e lo rendono unico e speciale. Tuttavia può capitare di legarsi in modo viscerale all’altro senza rendersi conto che alla base della relazione c’è qualcosa di sospetto e marcio. Parliamo di quei Leggi su freeskipper (Di venerdì 10 giugno 2022) di Francesca Marra. Ogniche intratteniamo quotidianamente con la comunità in cui viviamo ha caratteri propri ed esclusivi, che differenziano il rapporto e lo rendono unico e speciale. Tuttavia può capitare di legarsi in modo viscerale all’altro senza rendersi conto che alla base dellac’è qualcosa di sospetto e marcio. Parliamo di quei

Pubblicità

capulliarianna : Quando vedo la libertà che lei ha guadagnato (da una separazione necessaria) che spesso neanche lei vede. Libertà c… - freeskipperIT : Quando la relazione col proprio partner diventa pericolosa. - hornyd0ll_ : RT @eeessieee: una relazione deve essere 50/50: io ti regalo il mio elastico preferito e tu lo usi per legarmi i capelli quando sono in gin… - RomanticismoM : Una relazione deve essere 50/50: tu mi regali il tuo elastico nero e io lo uso per legarti i capelli quando sei in ginocchio - RomanticismoM : Una relazione deve essere 50/50: io ti regalo il mio elastico nero e tu lo usi per legarmi i capelli quando sono in ginocchio -