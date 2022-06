L’Unione dei Consumatori annuncia un esposto all’Antitrust sui nuovi prezzi di Dazn

(Di venerdì 10 giugno 2022) Per due zone geografiche diverse, con due dispositivi che non si trovano sotto allo stesso tetto, l’abbonamento dinon sarà più da 29.99 – come avveniva per lo scorso anno -, ma da 39.99. Un aumento dei costi telefonato, già deciso, soprattutto dopo la bufera che aveva investito l’OTT qualche mese fa, quando si pensava – addirittura – alla rinuncia del meccanismo della concurrency e, quindi, dell’impossibilità di condividere un abbonamento. Una modifica che, tuttavia, avrebbe avuto un significato molto profondo per l’OTT. E allora si è scelta un’altra strada, quella dell’aumento dei costi degli abbonamenti condivisi. Una scelta che, del resto, ha fatto in primo luogo arrabbiare ie, in secondo luogo, le associazioni deidei, ad esempio, ha ...

Pubblicità

Adnkronos : L’#Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea in cui il #salario medio dei lavoratori è diminuito, del 2,9%: è ques… - fanpage : L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. - LiaQuartapelle : L’Italia è uno dei sei paesi dell’Unione europea senza una legge sul salario minimo legale. Con la nuova direttiva… - SandraCeradini : RT @ohanarifugio: Un super saluto da Pascal detto Edo ?? Grazie al Cuore Husky Rescue ha trovato casa e tra una settimana andrà ad abbracci… - Vvelasciavivere : RT @flayawa: I prezzi del grano, dei fertilizzanti, dei materiali per l'edilizia, della benzina e del gas sono alle stelle, ma gli aumenti… -

Avvenire

... con questa, mettono in campo un set unico di soluzioni ...come probabilmente non ha fatto negli ultimi venti e questo è solo'... per dimensioni e ruolo, è e sarà unomaggiori protagonisti. ...E' questa la modalità migliore per esprimere il sensovalori ... in piena sintonia con'ampio respiro della programmazione ... (Per la Giunta dell'Val d'Enza: Paola Tognoni, Vicesindaco di ... L’Unione Europea sbanda: aborto come diritto umano