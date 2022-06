Jennifer Lopez spiega perchè la sua relazione con Ben Affleck è più "appagante" della sua carriera a Hollywood (Di venerdì 10 giugno 2022) Jennifer Lopez si è recentemente aperta a proposito della sua relazione con Ben Affleck rivelando che per lei, la sua storia d'amore, è molto più importante della sua vita professionale. Jennifer Lopez è una star di fama mondiale da quando aveva 20 anni e ha avuto successo in ogni campo della sua vita professionale: nella sua carriera nel cinema, nella musica pop e negli affari. La relazione che sta vivendo con Ben Affleck, d'altro canto, è per lei "molto più appagante" della sua carriera a Hollywood. Secondo quanto dichiarato recentemente dalla stessa Lopez, la sua vita amorosa è importante per lei, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022)si è recentemente aperta a propositosuacon Benrivelando che per lei, la sua storia d'amore, è molto più importantesua vita professionale.è una star di fama mondiale da quando aveva 20 anni e ha avuto successo in ogni camposua vita professionale: nella suanel cinema, nella musica pop e negli affari. Lache sta vivendo con Ben, d'altro canto, è per lei "molto piùsua. Secondo quanto dichiarato recentemente dalla stessa, la sua vita amorosa è importante per lei, ...

