Il Paradiso delle Signore | Cosimo Bergamini a Milano | l’ultimo indizio social

Clamoroso indizio dalle riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: si rivede anche il personaggio di Cosimo Bergamini Il personaggio di Cosimo Bergamini (screenshot RaiPlay)Il via alle riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è finalmente arrivato. Il cast sta tornando piano piano a lavoro e sui social spuntano già i primi indizi e contenuti. Gli attori con post e stories stanno già facendo emozionante il pubblico. Allo stesso tempo alcune immagini hanno già regalato alcuni colpi di scena ed uno di questi vede coinvolto anche il personaggio di Cosimo Bergamini.

