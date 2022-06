(Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole diPoche settimane fa con un post sui sociale J-Ax hanno annunciato di aver fatto la pace, mostrandosi per la prima volta insieme4 anni di lontananza. Queste le loro dichiarazioni, che hanno anche annunciato l’arrivo di un concerto benefico che si svolgerà il prossimo 28 giugno in Piazza L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

DonnaGlamour : Fedez felicissimo: Leone gli svela cosa vuole fare da grande -

Novella 2000

e Leone: il racconto e lo sguardo al futuroe Leone si sono divertiti con alcune scenette a ritmo di musica e movenze davvero molto simili. Grande feeling tra padre e figlio anche in ...La cantante al Corriere della sera ha parlato del futuro della musica: ' Oggi i miei amici nella musica sono i giovani come, Rovazzi e i Maneskin '. Poisulla sua carriera: ' I cinque ... Fedez svela perché ha deciso di telefonare a J-Ax dopo la lite Nel corso di un'intervista Fedez svela perché ha deciso di telefonare a J-Ax dopo la lite: ecco le dichiarazioni del rapper.Chiara Ferragni incontra Liliana Segre. La senatrice a vita ha ospitato in casa sua l'influencer, dopo averla invitata poche settimane fa al Memoriale della Shoah per ...