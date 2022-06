Fdi | Rocca | bene contrasto a tavolino selvaggio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – “Siamo stati i primi, insieme alle associazioni di categoria, a chiedere interventi volti al rispetto delle regole e aldi ogni forma di concorrenza sleale, pertanto, siamo contenti della task force della Polizia Locale di Roma Capitale che sta eseguendo controlli e sanzioni sulle occupazioni di suolo pubblico irregolari.” “I commercianti per primi devono comprendere che solo con il rispetto delle regole si può dar vita ad un piano di riorganizzazione delle OSP, dei dehors e dare risposte alle necessità della categoria e della città. Ovviamente ci auguriamo che la Giunta Gualtieri prima di prendere ulteriori iniziative voglia confrontarsi con i rappresentanti delle categorie al fine di conciliare le esigenze di tutti.” “Roma ha bisogno di vivere e di essere vissuta valorizzando anche le attività come ristoranti e bar. In tutta questa sta vicenda è ...

