F1, Valtteri Bottas: “Sono ottimista in vista di qualifiche e gara, la macchina è cresciuta nella FP2” (Di venerdì 10 giugno 2022) Valtteri Bottas è decisamente fiducioso, nonostante abbia chiuso al quindicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il portacolori del team Alfa Romeo ha messo in mostra una monoposto solida ed in crescita, come conferma lo stesso pilota nativo di Nastola al termine della sua giornata di lavoro. La sua analisi del venerdì di Baku: “Siamo progrediti abbastanza bene lungo il corso della giornata, anche se la partenza è stata un po’ complicata, con livelli di aderenza e bilanciamento della macchina non ottimali. La pista sembra un po’ più accidentata rispetto allo scorso anno, ma nulla di cui preoccuparsi: non abbiamo avuto problemi con il porpoising, per fortuna”. F1, risultati FP2 GP Azerbaijan 2022: Charles ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022)è decisamente fiducioso, nonostante abbia chiuso al quindicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il portacolori del team Alfa Romeo ha messo in mostra una monoposto solida ed in crescita, come conferma lo stesso pilota nativo di Nastola al termine della sua giornata di lavoro. La sua analisi del venerdì di Baku: “Siamo progrediti abbastanza bene lungo il corso della giornata, anche se la partenza è stata un po’ complicata, con livelli di aderenza e bilanciamento dellanon ottimali. La pista sembra un po’ più accidentata rispetto allo scorso anno, ma nulla di cui preoccuparsi: non abbiamo avuto problemi con il porpoising, per fortuna”. F1, risultati FP2 GP Azerbaijan 2022: Charles ...

Pubblicità

naldoformula1 : 11. Sebastian Vettel ???? +1.557 12. Lewis Hamilton ???? +1.650 13. Lance Stroll ???? +1.650 14. Daniel Ricciardo ???? +1.8… - OA_Sport : #F1, Valtteri #Bottas: “Sono ottimista in vista di qualifiche e gara, la macchina è cresciuta nella FP2”… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Valtteri Bottas e Zhou Guanyu porteranno in pista a Baku la bandiera italiana, letteralmente - ThMeello : Valtteri Bottas ?? Francesco Virgolini - FormulaPassion : #F1 | Valtteri Bottas e Zhou Guanyu porteranno in pista a Baku la bandiera italiana, letteralmente -