Chiara Ferragni criticata per aver dato il doppio cognome ai figli (Di venerdì 10 giugno 2022) Critiche a Chiara Ferragni Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia stabile ormai da anni. Dopo il matrimonio hanno anche avuto due figli. Il primogenito Leone e in seguito la piccola Vittoria. A entrambi i genitori hanno deciso di dare il doppio cognome, quindi “Lucia Ferragni“. Una scelta che è stata molto criticata dal alcuni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 giugno 2022) Critiche ae Fedez sono una coppia stabile ormai da anni. Dopo il matrimonio hanno anche avuto due. Il primogenito Leone e in seguito la piccola Vittoria. A entrambi i genitori hanno deciso di dare il, quindi “Lucia“. Una scelta che è stata moltodal alcuni L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - Anthea74381335 : RT @shtrawberryy: se odi chiara ferragni allora hai dei problemi amo, è letteralmente un cuore di panna - losciuro : Chiara Ferragni magnifico messere #Firenze #calciostorico O leggiadra madonna -