Alba Parietti mostra la sua casa ma non mancano le critiche (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal bagno, al salone, anche la camera da letto, Alba Parietti mostra spesso un pezzetto della sua casa ma questa volta sui social pubblica un video e confida: “Amo la mia casa”. Immediati i commenti dei follower che apprezzano le sue parole ma c’è anche chi sottolinea che una casa come la sua non si può non amare. Altri criticano la Parietti, facile amare una casa con piscina e come sempre non mancano mai i commenti negativi di chi le consiglia di evitare di ostentare, che dovrebbe vergognarsi. C’è anche chi nota che nelle varie foto dell’esterno della casa di Alba Parietti, tutte molti simili tra loro, appare anche la collaboratrice domestica. Inevitabili le battute citando anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal bagno, al salone, anche la camera da letto,spesso un pezzetto della suama questa volta sui social pubblica un video e confida: “Amo la mia”. Immediati i commenti dei follower che apprezzano le sue parole ma c’è anche chi sottolinea che unacome la sua non si può non amare. Altri criticano la, facile amare unacon piscina e come sempre nonmai i commenti negativi di chi le consiglia di evitare di ostentare, che dovrebbe vergognarsi. C’è anche chi nota che nelle varie foto dell’esterno delladi, tutte molti simili tra loro, appare anche la collaboratrice domestica. Inevitabili le battute citando anche ...

