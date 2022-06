A spasso per il centro storico con una pistola, Sparandeo conferma il fatto: convalidato l’arresto (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Resta in carcere Guido Sparandeo, il 47enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, arrestato la sera dell’8 giugno scorso, quando in sella ad una bici elettrica percorreva il corso Garibaldi armato di una pistola automatica Beretta, carica con 7 proiettili calibro 7,65. Dopo un inseguimento a piedi, l’uomo fu raggiunto e bloccato, anche con l’ausilio di una seconda Volante, e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento aveva disposto la traduzione del soggetto presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida, nel corso della quale il giudice, dopo la richiesta del Pm ha convalidato l’arresto presso la casa circondariale di Benevento. L’uomo, difeso dall’avvocato Pierluigi Pugliese, ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Resta in carcere Guido, il 47enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, arrestato la sera dell’8 giugno scorso, quando in sella ad una bici elettrica percorreva il corso Garibaldi armato di unaautomatica Beretta, carica con 7 proiettili calibro 7,65. Dopo un inseguimento a piedi, l’uomo fu raggiunto e bloccato, anche con l’ausilio di una seconda Volante, e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento aveva disposto la traduzione del soggetto presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida, nel corso della quale il giudice, dopo la richiesta del Pm hapresso la casa circondariale di Benevento. L’uomo, difeso dall’avvocato Pierluigi Pugliese, ha ...

