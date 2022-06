Top XI: Liga 2021/22 (Di giovedì 9 giugno 2022) Non è stata certo una Liga indimenticabile quella 2021/22, forse la più decadente da venti anni a questa parte. È un trend che abbiamo già osservato negli ultimi anni, ma con la percezione evidenziata dalla perdita di Lionel Messi. Non ci sono state grandi sorprese nei piazzamenti finali, dove in Europa si sono qualificate le sette squadre candidate a farlo. A vincere è stato il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha guidato un gruppo esperto rimasto placidamente sempre in vetta alla competizione. Le solite pretendenti sono quasi inciampate da sole, spianandogli la strada. Stavolta per scegliere i migliori undici non è stato necessario escludere i giocatori delle grandi squadre, ci siamo limitati alla soglia di massimo tre giocatori del Real Madrid e al fatto che i giocatori candidabili dovessero aver superato almeno le venti partite da titolare. La ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 9 giugno 2022) Non è stata certo unaindimenticabile quella/22, forse la più decadente da venti anni a questa parte. È un trend che abbiamo già osservato negli ultimi anni, ma con la percezione evidenziata dalla perdita di Lionel Messi. Non ci sono state grandi sorprese nei piazzamenti finali, dove in Europa si sono qualificate le sette squadre candidate a farlo. A vincere è stato il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha guidato un gruppo esperto rimasto placidamente sempre in vetta alla competizione. Le solite pretendenti sono quasi inciampate da sole, spianandogli la strada. Stavolta per scegliere i migliori undici non è stato necessario escludere i giocatori delle grandi squadre, ci siamo limitati alla soglia di massimo tre giocatori del Real Madrid e al fatto che i giocatori candidabili dovessero aver superato almeno le venti partite da titolare. La ...

Advertising

11contro11 : I calciatori più pagati in Liga nel 2022: comanda il Real Madrid #AtleticoMadrid #Barcellona #RealMadrid #Estero… - fabiodagostinho : RT @GiulianoAdaglio: Come da tradizione, ho stilato la Top11 del campionato portoghese per @lUltimoUomo. C'è Darwin Núñez, ovviamente, ma a… - lUltimoUomo : RT @GiulianoAdaglio: Come da tradizione, ho stilato la Top11 del campionato portoghese per @lUltimoUomo. C'è Darwin Núñez, ovviamente, ma a… - GiulianoAdaglio : Come da tradizione, ho stilato la Top11 del campionato portoghese per @lUltimoUomo. C'è Darwin Núñez, ovviamente, m… - GiulianoAdaglio : RT @lUltimoUomo: I migliori giocatori del campionato portoghese, uno dei più osservati dai direttori sportivi dei grandi club d'Europa. h… -