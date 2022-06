Scossa di terremoto in Adriatico tra le Marche e l'Abruzzo (Di giovedì 9 giugno 2022) Teramo - Una Scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa marchigiana e abruzzese. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv, si è verificato alle 13.18, con magnitudo 4.1 e con epicentro nel mare Adriatico, di fronte alla costa marchigiana, in provincia di Ascoli Piceno. Alcune segnalazioni arrivano anche da Pescara, soprattutto ai piani alti degli edifici. Altre scosse sismiche di assestamento sono state registrate dopo quella delle 13:18, con lo stesso epicentro nel mare Adriatico di fronte alla costa della provincia di Ascoli Piceno. Una alla 13:22 di magnitudo 2.4 e una alle 13:39 di magnitudo 3.0. Il movimento sismico è stato avvertito in particolare lungo la costa. Nessun danno a edifici o persone, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile al termine delle verifiche effettuate con le sale ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 9 giugno 2022) Teramo - Unadiè stata avvertita sulla costa marchigiana e abruzzese. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv, si è verificato alle 13.18, con magnitudo 4.1 e con epicentro nel mare, di fronte alla costa marchigiana, in provincia di Ascoli Piceno. Alcune segnalazioni arrivano anche da Pescara, soprattutto ai piani alti degli edifici. Altre scosse sismiche di assestamento sono state registrate dopo quella delle 13:18, con lo stesso epicentro nel maredi fronte alla costa della provincia di Ascoli Piceno. Una alla 13:22 di magnitudo 2.4 e una alle 13:39 di magnitudo 3.0. Il movimento sismico è stato avvertito in particolare lungo la costa. Nessun danno a edifici o persone, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile al termine delle verifiche effettuate con le sale ...

