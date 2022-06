Sara Tommasi a Sharm el-Sheik per festeggiare il compleanno (Di giovedì 9 giugno 2022) Buon compleanno Sara Tommasi Sara Tommasi compie gli anni, e per la settimana del suo 41esimo compleanno si è regalata una piccola vacanza a Sharm el-Sheik insieme al marito Antonio Orso. La coppia sta trascorrendo giorni magici presso il Domina Coral Bay, resort che da tempo è meta amatissima da molti VIP italiani. In giro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 giugno 2022) Buoncompie gli anni, e per la settimana del suo 41esimosi è regalata una piccola vacanza ael-insieme al marito Antonio Orso. La coppia sta trascorrendo giorni magici presso il Domina Coral Bay, resort che da tempo è meta amatissima da molti VIP italiani. In giro L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

LucaParodi12 : @theres52ways Auguri ad una persona importante per il nostro paese, che ci ha fatto conoscere tanto tanto disagio:… - barbaro_simone : Buona fortuna a Tommasi il cui lavoro, a giudicare dai propositi, sarà abbastanza complesso. Damiano Tommasi in ca… - sportli26181512 : Da Tommasi a Weah, i calciatori che hanno tentato la strada in politica: Nelle elezioni amministrative in programma… - RicSpada : @Matador1337 ecco, così già più equilibrato, perché da quanto ho letto finora ha 67 anni, la solidità mentale di sa… - vincenzoBrugal1 : @Eurosport_IT Mi dispiace, Rino Tommasi (tra gli altri) sarà distrutto ?? -