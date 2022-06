Questi referendum sulla giustizia servono solo a punire i magistrati. Non votiamo! – L’APPELLO (Di giovedì 9 giugno 2022) È ingannevole sostenere che i mali della giustizia si risolvono con i referendum del 12 giugno. Sanare i mali della giustizia non richiede l’accetta ma interventi complessi nell’equilibrio delle diverse sensibilità dei cittadini e nel rispetto della separazione dei poteri. I cinque referendum usano l’accetta. Compiono un errore nel merito e snaturano, in maniera truffaldina, la funzione assegnata dalla Costituzione ai referendum abrogativi. Questi referendum negano che la normativa sulla giustizia sia frutto della democrazia rappresentativa. Migliorarla e velocizzarla è compito del Parlamento, con un’alta mediazione di diverse sensibilità. Vogliono trasformare l’istituto del referendum in un plebiscito politico contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) È ingannevole sostenere che i mali dellasi risolvono con idel 12 giugno. Sanare i mali dellanon richiede l’accetta ma interventi complessi nell’equilibrio delle diverse sensibilità dei cittadini e nel rispetto della separazione dei poteri. I cinqueusano l’accetta. Compiono un errore nel merito e snaturano, in maniera truffaldina, la funzione assegnata dalla Costituzione aiabrogativi.negano che la normativasia frutto della democrazia rappresentativa. Migliorarla e velocizzarla è compito del Parlamento, con un’alta mediazione di diverse sensibilità. Vogliono trasformare l’istituto delin un plebiscito politico contro ...

