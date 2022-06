NBA Finals 2022 | Boston fa valere il fattore campo I Celtics vincono gara-3 | ai Warriors non basta Curry

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, Boston d'orgoglio batte Golden State, Steph Curry non basta: è 2-1 Celtics #SkyNBA #NBA #NBAFinals https://t.… - Gazzetta_NBA : Tatum e la risposta dei Celtics: “Niente panico nei momenti difficili, abbiamo risolto con l’attacco” #Nbafinals - SportRepubblica : Nba Finals: Brown e Tatum guidano Boston, Golden State ko in gara 3. Celtics avanti 2-1 [aggiornamento delle 07:34] - Gazzetta_NBA : Boston scatta con Tatum e Brown, i Warriors rimontano ma non basta: Celtics avanti 2-1 #NbaFinals sul 2-1 - sportli26181512 : NBA Finals, infortunio Steph Curry nel finale di gara-3: 'Sono rimasto incastrato'. VIDEO: Il n°30 di Golden State… -

Il trend di questi playoff non cambia per Boston, capace di rispondere con personalità, a soprattutto con una vittoria, alle sconfitte. Una fisicità diversa per i Celtics che hanno iniziano con il ...In gara - 3 i Boston Celtics hanno imposto la loro superiore stazza fisica e il loro atletismo sui Golden State Warriors, specialmente nei punti in area (52 - 26) e in quelli da seconda opportunità (...I Boston Celtics si portano sul 2-1 nelle Finals NBA 2022. Con una prestazione casalinga eccezionale i biancoverdi superano 116-100 i Golden State Warriors e fanno un altro passo verso il titolo.Il trio da sogno composto da Brown, Smart e Tatum guida i Celtics a una vittoria convincente e cruciale per il prosieguo della serie. Non bastano a Golden State 56 punti degli Splash Brothers ...