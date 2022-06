‘Missione Italia 2021-2026’, 22 e 23 giugno evento Anci alla Nuvola di Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà il più importante momento di verifica e di confronto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che accompagneranno la realizzazione del programma. Presenti ministri, sindaci e amministratori, esponenti delle realtà economiche, finanziarie e sociali. Giovedì 23 interviene il Commissario europeo per gli Affari Economici e monetari Paolo Gentiloni. Decaro: “Abbiamo un ruolo determinante, siamo pronti a fare la nostra parte” A che punto sono gli investimenti e le riforme che accompagneranno l’attuazione del Pnrr, opportunità unica di rilAncio per il nostro Paese? Questo sarà il filo conduttore di Missione Italia-2021/2026 il Pnrr dei Comuni e delle Città, l’evento che Anci organizza a Roma il 22 e 23 giugno presso il Centro Congressi La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà il più importante momento di verifica e di confronto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che accompagneranno la realizzazione del programma. Presenti ministri, sindaci e amministratori, esponenti delle realtà economiche, finanziarie e sociali. Giovedì 23 interviene il Commissario europeo per gli Affari Economici e monetari Paolo Gentiloni. Decaro: “Abbiamo un ruolo determinante, siamo pronti a fare la nostra parte” A che punto sono gli investimenti e le riforme che accompagneranno l’attuazione del Pnrr, opportunità unica di rilo per il nostro Paese? Questo sarà il filo conduttore di Missione/2026 il Pnrr dei Comuni e delle Città, l’cheorganizza ail 22 e 23presso il Centro Congressi La ...

Advertising

ItalyUN_NY : La Missione Permanente d’Italia all’ONU si unisce al cordoglio per la scomparsa del giurista e Vice Presidente SIO… - Corriere : Notizie riservate sui politici e dati sanitari: ecco cosa potrebbero aver raccolto le spie russe in Italia - reportrai3 : ?? Il governo russo contro Report per il servizio sulla missione di Bergamo: «Report danneggia le relazioni bilatera… - iila_org : RT @MirtaGranda: Il Consiglio dei Delegati dell'@iila_org si congeda da Mariano Jiménez Talavera e Ronald Flores Vega, Ambasciatori di #Hon… - MediAree_NGC : Due giorni di confronto sul #PNRR per immaginare come cambierà l’Italia, con le #CittàMedie protagoniste di molti i… -