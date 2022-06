Minacciava di avvelenare l'acqua nei supermercati, arrestato un 47enne di Trieste (Di giovedì 9 giugno 2022) Un uomo ha minacciato oltre 200 volte di avvelenare acqua e cibo nei supermercati, per ottenere un riscatto in criptovalute. Per questo il 47enne, residente nella provincia di Trieste, è stato ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 giugno 2022) Un uomo ha minacciato oltre 200 volte die cibo nei, per ottenere un riscatto in criptovalute. Per questo il, residente nella provincia di, è stato ...

Advertising

fattoquotidiano : Minacciava di avvelenare acque minerali e cibo nei supermercati, arrestato 47enne a Trieste: chiedeva riscatto in c… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Minacciava di avvelenare acque minerali e cibo nei supermercati, arrestato 47enne a Trieste: chiedeva riscatto in crip… - lifestyleblogit : Minacciava di avvelenare acqua e cibo in supermercati, arrestato - - zav_news : ?? #Trieste, minacciava di avvelenare cibo e acque minerali nei supermercati con iniezioni di cianuro e topicida, se… - Giusepp65177349 : RT @IlPrimatoN: Nelle mail anche video dimostrativi degli avvelenamenti -