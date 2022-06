Luca, il disabile in carrozzina bloccato nella metro: "Mi sento in trappola" (Di giovedì 9 giugno 2022) "Voglio che i miei diritti siano riconosciuti. Non è possibile che non possa andare dal dentista perché resto bloccato in una stazione della metropolitana di Roma". A parlare è Luca, un giovane cittadino romano costretto in carrozzina, rimasto... Leggi su today (Di giovedì 9 giugno 2022) "Voglio che i miei diritti siano riconosciuti. Non è possibile che non possa andare dal dentista perché restoin una stazione dellapolitana di Roma". A parlare è, un giovane cittadino romano costretto in, rimasto...

