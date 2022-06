LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 12.58 Al comando della classifica generale troviamo uno scatenato Wout van Aert, grande favorito anche per il successo odierno. 12.55 Partita ufficialmente la tappa! 12.52 Corridori che sono nella zona di partenza, a breve prenderà il via questa frazione. 12.50 162,3 chilometri da Thizy-les-Bourgs a Chaintré. 12.47 Dopo la cronometro individuale vinta da Filippo Ganna ieri, si prosegue con una frazione mossa, ma non durissima. 12.45 Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro del Delfinato 2022. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL12.58 Al comando della classifica generale troviamo uno scatenato Wout van Aert, grande favorito anche per il successo odierno. 12.55 Partita ufficialmente la! 12.52 Corridori che sono nella zona di partenza, a breve prenderà il via questa frazione. 12.50 162,3 chilometri da Thizy-les-Bourgs a Chaintré. 12.47 Dopo la cronometro individuale vinta da Filippo Ganna ieri, si prosegue con una frazione mossa, ma non durissima. 12.45 Buongiorno e benvenuti alla nostradella quintadeldel. Buongiorno e benvenuti alla...

Advertising

aaallonsy : @crostaTataTa amo ma ho cercato in giro e non ho trovato nessuna informazione, però effettivamente mi sembrava. Mi… - AngyKenobi : Sono usciti i nomi degli cantanti presenti a Battiti Live. Non la sto affrontando con dignità, devo assolutamente a… - pelleimpura : RT @R_A_N_C_O_R_E: Fuori ora la live session di OMBRA e FRECCIA per Vevo Rounds. @vevo_it Link alla playlist: - IceKingsBitch : RT @R_A_N_C_O_R_E: Fuori ora la live session di OMBRA e FRECCIA per Vevo Rounds. @vevo_it Link alla playlist: - SpazioCiclismo : Appuntamento dalle 12:45 per seguire in diretta integrale insieme a noi il Giro del Delfinato #Dauphiné -