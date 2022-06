LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: speranze al lumicino per la fuga, a breve le salite finali (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 15.22 55 km allo striscione del traguardo, situazione di gara invariata. 15.19 Continua la stretta collaborazione tra la Jumbo-Visma della maglia gialla Van Aert e la BikeExchange-Jayco, che oggi punterà sul neerlandese ex “Calabrone” Dylan Groenewegen. 15.16 Cala ulteriormente il gap tra la fuga e il gruppo, 1’10” all’ultimo rilevamento. 15.13 Il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ed il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), corridori potenzialmente temibili per l’arrivo di tappa, si sono recati alle rispettive ammiraglie per chiedere assistenza. 15.10 Un uomo in casacca Jumbo-Visma precede il trenino della BikeExchange-Jayco in testa al plotone, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL15.22 55 km allo striscione del traguardo, situazione di gara invariata. 15.19 Continua la stretta collaborazione tra la Jumbo-Visma della maglia gialla Van Aert e la BikeExchange-Jayco, chepunterà sul neerlandese ex “Calabrone” Dylan Groenewegen. 15.16 Cala ulteriormente il gap tra lae il gruppo, 1’10” all’ultimo rilevamento. 15.13 Il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ed il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), corridori potenzialmente temibili per l’arrivo di, si sono recati alle rispettive ammiraglie per chiedere assistenza. 15.10 Un uomo in casacca Jumbo-Visma precede il trenino della BikeExchange-Jayco in testa al plotone, ...

Advertising

GloriaSartorio : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… - CYNM00N_ : ma cosa è successo? — prendono in giro la pagina per come traduce ma il mio tanto discusso commento non era riferit… - GiovanniVerdoli : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… - redazionerumors : Torna il concerto italiano che fa il giro delle piazze della Puglia: Battiti Live 2022 E tra i numerosi ospiti anc… - liberipensieri_ : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… -