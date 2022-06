La prima intervista di Angela Merkel, da quando non è più cancelliera (e la rivelazione sui suoi tremori) (Di giovedì 9 giugno 2022) La prima intervista da quando non è più cancelliera non è piaciuta ai giornali tedeschi. Ecco perché Leggi su corriere (Di giovedì 9 giugno 2022) Ladanon è piùnon è piaciuta ai giornali tedeschi. Ecco perché

Advertising

lucianonobili : Veramente fai tutto tu Carlo. Litighi e fai la pace da solo. Renzi oggi ha aperto con una intervista: superiamo i… - Radio1Rai : ??#Musica 'Le canzoni sono appuntamenti con il vissuto', dice @ClaudioBaglioni. Nella prima di dodici serate che inc… - FabioTraversa : RT @falcions85: Ho intervistato Piero Chiambretti: 'Tiki Taka? Avrei voluto cambiare nome, mi dissero no. E’ stato un errore che mi ha mess… - falcions85 : Ho intervistato Piero Chiambretti: 'Tiki Taka? Avrei voluto cambiare nome, mi dissero no. E’ stato un errore che mi… - QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con @Drittorovescio_ l'intervista di #PaoloDelDebbio a @GiorgiaMeloni. In prima serata su… -