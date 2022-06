Kiev,con armi occidentali Severodonetsk ripresa in 72 ore (Di giovedì 9 giugno 2022) Con armi a lungo raggio occidentali l'Ucraina potrebbe "ripulire (dalle truppe russe) Severodonetsk in due o tre giorni". Lo ha scritto su Telegram il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Cona lungo raggiol'Ucraina potrebbe "ripulire (dalle truppe russe)in due o tre giorni". Lo ha scritto su Telegram il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai,...

