Juve, incontro per Arnautovic. Se parte Morata è il nome caldo (Di giovedì 9 giugno 2022) Se Alvaro Morata dovesse partire Marko Arnautovic potrebbe essere il suo sostituto. C’è l’incontro con l’entourage dell’austriaco Alvaro Morata e la Juventus continuano a spingere per andare avanti insieme. La trattativa con l’Atletico Madrid è difficile e si varano le possibilità per provare a scucire il sì agli spagnoli. I bianconeri vorrebbero chiudere a 20 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Se Alvarodovesse partire Markopotrebbe essere il suo sostituto. C’è l’con l’entourage dell’austriaco Alvaroe lantus continuano a spingere per andare avanti insieme. La trattativa con l’Atletico Madrid è difficile e si varano le possibilità per provare a scucire il sì agli spagnoli. I bianconeri vorrebbero chiudere a 20 L'articolo

Advertising

romeoagresti : La #Juve ha pronta l’offerta che formulerà all’entourage di #Fagioli per il rinnovo: incontro decisivo nelle prossi… - tvdellosport : Vi aspettiamo alle 23 a Sportitaliamercato?? ?? Inter, il Dybala Day: incontro con l’agente in sede e Tinti blinda B… - romeoagresti : L’incontro di ieri tra la #Juve e l’entourage di #DiMaria non ha proposto grosse novità. L’intenzione del Fideo, ad… - infoitsport : De Ligt Juve, presto l'incontro per il rinnovo. Tutte le cifre - Elena89Friendf : @umbasdeez Nel famoso incontro di marzo di 4 ore, loro avranno tirato su la cifra di parecchio, a quel punto la Juv… -