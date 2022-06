In Messico sempre più stati vogliono depenalizzare l’aborto e renderlo legale (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la storica decisione della Corte Suprema del settembre 2021 che ha dichiarato incostituzionale criminalizzare l’aborto in tutto il Paese, in Messico sempre più stati stanno consentendo l’accesso alla procedura. L’ultimo della lista è Baja California Sur, nella parte nord-occidentale, che si unisce a una al gruppo di governi federali del Paese che in questi mesi puntano a legalizzarlo o ad ammorbidire i termini per l’interruzione volontaria di gravidanza. Le donne messicane festeggiano la decisione della Corte Suprema di decriminalizzare l’abortoSono già 10 stati su 32, tra cui Città del Messico dal 2007 e Oaxaca dal 2019, quello in cui l’aborto è legale e gratuito fino alla dodicesima settimana. Fino all’anno scorso, cioè prima ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la storica decisione della Corte Suprema del settembre 2021 che ha dichiarato incostituzionale criminalizzarein tutto il Paese, inpiùstanno consentendo l’accesso alla procedura. L’ultimo della lista è Baja California Sur, nella parte nord-occidentale, che si unisce a una al gruppo di governi federali del Paese che in questi mesi puntano a legalizzarlo o ad ammorbidire i termini per l’interruzione volontaria di gravidanza. Le donne messicane festeggiano la decisione della Corte Suprema di decriminalizzareSono già 10su 32, tra cui Città deldal 2007 e Oaxaca dal 2019, quello in cuie gratuito fino alla dodicesima settimana. Fino all’anno scorso, cioè prima ...

