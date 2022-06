Il patto Draghi-Macron: più fondi contro la crisi (Di giovedì 9 giugno 2022) I due leader spingono il Repower Eu e l’indipendenza dalla Russia. Intesa sulle misure contro gli effetti della guerra, ma l’adesione di Kiev all’Ue divide Leggi su lastampa (Di giovedì 9 giugno 2022) I due leader spingono il Repower Eu e l’indipendenza dalla Russia. Intesa sulle misuregli effetti della guerra, ma l’adesione di Kiev all’Ue divide

Advertising

LaStampa : Il patto Draghi-Macron: più fondi contro la crisi - infoitinterno : Vertice Draghi-Macron, patto sul nuovo Recovery. Parigi: Italia a rischio senza il premier - infoitinterno : Un patto sociale contro il lavoro povero: per ora Draghi manda in avanscoperta Orlando (di G. Cerami) - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Un patto sociale contro il lavoro povero: per ora Draghi manda in avanscoperta Orlando - HuffPostItalia : Un patto sociale contro il lavoro povero: per ora Draghi manda in avanscoperta Orlando -