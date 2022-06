Il Monza si regala il primo colpo: in arrivo Pinamonti (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo appena una settimana dalla storia promozione in Serie A, il Monza si regala il primo colpo. Sembra praticamente fatta per il bomber Andrea Pinamonti, classe’ 99, di proprietà dell’Inter, in prestito all’Empoli nella scorsa stagione. Il Monza si regala il primo colpo: tutto fatto per Pinamonti? Berlusconi e Galliani, come nel loro stile, non hanno perso tempo nel costruire una rosa che dovrà ben figurare nella massima categoria. E così il primo regalo per mister Stroppa dovrebbe essere Andrea Pinamonti per una cifra intorno ai 19 milioni. Brava e scaltra si è rivelata la dirigenza brianzola che si è fiondata subito sul giocatore tagliando fuori la nutrita concorrenza che si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo appena una settimana dalla storia promozione in Serie A, ilsiil. Sembra praticamente fatta per il bomber Andrea, classe’ 99, di proprietà dell’Inter, in prestito all’Empoli nella scorsa stagione. Ilsiil: tutto fatto per? Berlusconi e Galliani, come nel loro stile, non hanno perso tempo nel costruire una rosa che dovrà ben figurare nella massima categoria. E così ilregalo per mister Stroppa dovrebbe essere Andreaper una cifra intorno ai 19 milioni. Brava e scaltra si è rivelata la dirigenza brianzola che si è fiondata subito sul giocatore tagliando fuori la nutrita concorrenza che si ...

