Il Codacons contro DAZN: «Pessima notizia per i consumatori italiani» (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Codacons contro DAZN: «La Lega Serie A valuti se annullare il contratto, allo scopo di tutelare utenti e tifosi» Il Codacons risponde duramente alle nuove tariffe per gli utenti di DAZN in vista della prossima stagione. Di seguito la nota dell’associazione riportata da Calcio & Finanza. «Si tratta di una Pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio. Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con DAZN che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Il: «La Lega Serie A valuti se annullare il contratto, allo scopo di tutelare utenti e tifosi» Ilrisponde duramente alle nuove tariffe per gli utenti diin vista della prossima stagione. Di seguito la nota dell’associazione riportata da Calcio & Finanza. «Si tratta di unaper i, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio. Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, conche da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, ...

Advertising

borghi_claudio : @ecehankoc Le mascherine a scuola sono state ahimè votate dal parlamento (non da noi) e non si ricorre al TAR contr… - CalcioNews24 : Il Codacons contro DAZN: «Pessima notizia per i consumatori italiani» - gianpy_italy : RT @CalcioPillole: Il #Codacons ha attaccato duramente #DAZN per il listino prezzi della stagione 2022-2023: di seguito la nota ufficiale.… - DocMau77 : RT @borghi_claudio: @ecehankoc Le mascherine a scuola sono state ahimè votate dal parlamento (non da noi) e non si ricorre al TAR contro un… - infoitsport : Il Codacons contro DAZN: “La Serie A deve stracciare il contratto” -