Grano Ucraina | nessun accordo tra Turchia e Russia su export

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è stato raggiunto alcuntra lae lasulle esportazioni attraverso il Mar Nero delbloccato nei porti ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytro Peksov nel corso della quotidiana conferenza stampa il giorno dopo la visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in. Poco prima Lavrov, parlando in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan, aveva sottolineato che laspera che l’si renda conto che non c’è alternativa allo sminamento dei porti per poter far partire le navi bloccate nel Mar Nero e far riprendere le esportazioni di. Ribadendo quanto detto ieri ad Ankara, il capo della diplomazia russa ha detto ...