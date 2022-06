Eni Plenitude | al via l’iter per la quotazione in Borsa

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 giugno 2022) Eni annuncia l’intenzione di procedere con l’offerta pubblica iniziale delle azioni di Eni. La società sarà così quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito daItaliana. L’Ipo consiste in un’offerta al pubblico indistinto in Italia e in un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e in Europa. A questi si aggiungono investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e, negli Usa, limitatamente ai Qualified institutional buyers. E’ previsto che il flottante richiesto ai fini dellasia realizzato attraverso la vendita di azioni da parte di Eni. L’operazione consente di attrarre nuovi flussi di capitale per Eni, massimizzando il valore di mercato die della partecipazione detenuta da Eni e liberando nuove ...