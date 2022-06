Covid 19 in Campania, bollettino dell’8 giugno: 1.994 positivi (Di giovedì 9 giugno 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 8 giugno, parla di 1.994 nuovi positivi su 13.551 tamponi analizzati. L’unità di crisi della regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 1.994 di cui positivi all’antigenico 1.804 e al molecolare 190. I test sono 13.551 di cui Antigenici 9.495 Leggi su 2anews (Di giovedì 9 giugno 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 8, parla di 1.994 nuovisu 13.551 tamponi analizzati. L’unità di crisi della regione informa che idel giorno al19 insono 1.994 di cuiall’antigenico 1.804 e al molecolare 190. I test sono 13.551 di cui Antigenici 9.495

Advertising

fanpage : Primo caso in Campania di Variante Portoghese del Covid19. Contagiata una ragazza di 23 anni - dariocurcio5 : #Covid_19 In #Campania 1994 nuovi positivi su 13551 tamponi effettuati. Registrato un nuovo decesso. - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA, 1994 POSITIVI E 1 DECESSO NELLE ULTIME 48 ORE - - AnCapone23 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (9 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (9 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento??… -