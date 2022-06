C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4,2 al largo di San Benedetto del Tronto (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Una scossa di magnitudo 4,2 è stata registrata alle 13,18 al largo della costa marchigiana. Il sisma, a una profondità di 22 chilometri, è stato avvertito a Fermo, San Benedetto del Tronto e Grottammare Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Unadi4,2 èregistrata alle 13,18 aldella costa marchigiana. Il sisma, a una profondità di 22 chilometri, è stato avvertito a Fermo, Sandele Grottammare

Advertising

GiuseppeConteIT : È stata una serata speciale, qui nella splendida cornice di Villa Filippina. Non solo per lo spessore dei contribut… - vitopetrocelli : Se la lista di proscrizione con gli appartenenti ad una fantomatica Rete che opererebbe a favore della Russia, cost… - Marcozanni86 : A proposito, il testo bocciato ieri dal parlamento europeo su revisione #ets includeva una deroga per questi signor… - monicafrassoni : @LJahierEU @eunewsit @tito_claudio @davcarretta @Kyoto_Club @EUASE @FranFerrante @ph_lamberts @Europarl_EN Non biso… - stefano19 : @LFoxfr @PaoloBorg Tu hai detto che è stata sbugiardata da varie fonti, di cui non ne conosci manco una. Otto anni… -