Boss celebra il 150° Open con un torneo a St Andrews

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il 1° giugno,ha invitato un gruppo di sessanta atleti, celebrities, influencer e giornalisti a trascorrere una giornata a St. L’occasione è stata ilche durerà per tutta l’estate. Tra gli invitati per ilsi intravedevano celebrities come ScHoolboy Q, Kathryn Newton, Ross Butler, Alex Pettyfer, Alvaro Morte, Lucien Laviscount. Ma anche James e Oliver Phelps, Naomi Watanabe, Naphat Siangsomboon e Blake Gray, oltre a stelle dello sport come l’atleta australiano Dominic Di Tommaso, l’ex giocatore di rugby Thom Evans e la paralimpica italiana Veronica Yoko Plebani. Erano presenti anche molti altri talenti, tra cui la modella Jordan Barrett e le star dei social media Noah Beck, Nic Kaufmann e Younes Zarou....