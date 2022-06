Boiler Summer Cup | la vergognosa ‘sfida’ su TikTok continua a diffondersi tra i ragazzi di tutta Italia

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sempre più, ormai, hanno deciso di accettare la nuova “Challenge” lanciata su, il social network del momento. LaCup è la nuovaprova che ha l’obiettivo di guadagnare più punti possibile rimorchiando quante più ragazze in sovrappeso in discoteca. Il tutto ovviamente filmato dagli amici, che poi avranno il ‘compito’ di postare il video in rete senza un minimo di ritegno. Come se tutto fosse così normale, lecito. Cos’è laCup Adescare ragazze sovrappeso in discoteca sembra diventata una vera e propria moda. Il ‘modus operandi’ della “Challenge” è sempre lo stesso: ioffrono qualcosa da bere, fanno tantissimi complimenti, e cercano di illuderle le loro ‘prede’ mostrando interesse. Il tutto per ...

La scuola finisce, i rischi della rete aumentano. Almeno per gli adolescenti che non hanno di meglio da fare che sfidarsi al "cup", nuova ignobile trovata che spopola su TikTok e che consiste nel cercare di rimorchiare in discoteca o in luoghi di ritrovo ragazze sovrappeso (sta per scaldabagno) ...cup , nelle scuole del Veneto e del Friuli Venezia Giulia , ma anche in quelle del resto d'Italia, arriva la circolare del Dipartimento della polizia postale . 'Monitorare il fenomeno di ...Si tratta della "Boiler Summer Cup", una competizione con tanto di punti, che ha alzato intorno a sé un vero e proprio polverone perché a essere protagoniste ignare della sfida sono le ragazze in ...