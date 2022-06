Accuse di “russofobia” a “La Stampa” | archiviato l’esposto di Razov | “Ha travisato il pezzo di Quirico”

(Di giovedì 9 giugno 2022) La gip di Torino accoglie la richiesta della procura. Aveva ragione il giornalista a suggerire «una migliore traduzione, uccidere Putin per me era insensato»

... quale arma ci rimane Essere bastardi! La recente convocazione da parte della Farnesina fa seguito alle pesanti 'di' lanciate in concerto dal ministero degli esteri russo e dall'...... vertice ad Ankara, Putin ricatta e chiede la fine delle sanzioni per sbloccare i porti con i cereali ucraini Il caso/2 "di "" a "La Stampa", archiviato l'esposto di Razov: "Ha ... Razov, archiviato l'esposto contro La Stampa Il fattore tempo sta diventando cruciale nella guerra di Putin, che lo ritiene una variabile totalmente a suo favore nell’escalation bellica come in quella propagandistica, di ora in ora più violenta ...L’incontro alla Farnesina non ha tranquillizzato l’animo dell’ambasciatore che torna a scagliarsi contro i giornali italiani ...