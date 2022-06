Wanda Ferro: a Catanzaro a una certa ora si tirano fuori i coltelli, troppe zone ostaggio di delinquenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fratelli d’Italia, con la candidatura a sindaco di Catanzaro di Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, “ha come priorità il contrasto alla ’ndrangheta e alla pressione criminale sul territorio”. “Soprattutto alla luce dell’impiego delle risorse del Pnrr”, afferma Ferro in una nota, “è necessario dotare l’amministrazione comunale di efficaci strumenti per respingere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, un tema a cui è dedicato un intero capitolo della recente relazione semestrale dalla Direzione investigativa antimafia. Dobbiamo scongiurare il rischio che l’inquinamento mafioso possa verificarsi fin dalla fase della programmazione e progettazione delle opere, attraverso episodi di corruzione e commistione di interessi nella cosiddetta area grigia. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fratelli d’Italia, con la candidatura a sindaco didi, segretario della Commissione parlamentare antimafia, “ha come priorità il contrasto alla ’ndrangheta e alla pressione criminale sul territorio”. “Soprattutto alla luce dell’impiego delle risorse del Pnrr”, affermain una nota, “è necessario dotare l’amministrazione comunale di efficaci strumenti per respingere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, un tema a cui è dedicato un intero capitolo della recente relazione semestrale dalla Direzione investigativa antimafia. Dobbiamo scongiurare il rischio che l’inquinamento mafioso possa verificarsi fin dalla fase della programmazione e progettazione delle opere, attraverso episodi di corruzione e commistione di interessi nella cosiddetta area grigia. ...

SecolodItalia1 : Wanda Ferro: a Catanzaro a una certa ora si tirano fuori i coltelli, troppe zone ostaggio di delinquenti… - infooggi : Comunali. Per Wanda Ferro prioritario impegno contro 'Ndrangheta e criminalità. | InfoOggi - S1Tv : Per Wanda Ferro prioritario impegno contro ‘ndrangheta e criminalità. Domani conferenza con on. Delmastro - TelemiaLaTv : Per Wanda Ferro prioritario impegno contro ‘ndrangheta e criminalità. Domani conferenza con on. Delmastro - Czinforma : -