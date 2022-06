VIDEO / Tale padre, tale figlio: show del 15enne Adriano jr (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adriano Carvalho, figlio 15enne dell'ex Inter e Roma, ha segnato un gol fantastico con la maglia del Serrano FC, club di terza divisione del campionato brasiliano. Leggi su golssip (Di mercoledì 8 giugno 2022)Carvalho,dell'ex Inter e Roma, ha segnato un gol fantastico con la maglia del Serrano FC, club di terza divisione del campionato brasiliano.

