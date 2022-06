Una Vita, anticipazioni 9 giugno 2022: la brutta reazione di Ramon (Di mercoledì 8 giugno 2022) La convivenza tra Felipe e Ramon andrà di male in peggio e la goccia che farà traboccare il vaso sarà il discorso per la commemorazione di Antoñito. L'avvocato, infatti, finirà di scriverlo e lo leggerà all'amico, ma come si evince dalla trama della puntata Una Vita in onda il 9 giugno 2022 su Canale 5 alle 14:10, quest'ultimo reagirà molto male. Nel frattempo, Guillermo assumerà una nuova domestica per i Quesada. anticipazioni Una Vita puntata 9 giugno 2022 su Canale 5 Marcelo, il fedele maggiordomo di Aurelio Quesada farà di tutto per compiacere i suoi signori e si occuperà anche di assumere dell'altro personale per l'uomo che conosce da sempre e Genoveva. L'uomo, infatti, farà diversi colloqui a delle giovani ragazze per il posto di cuoca e dopo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 giugno 2022) La convivenza tra Felipe eandrà di male in peggio e la goccia che farà traboccare il vaso sarà il discorso per la commemorazione di Antoñito. L'avvocato, infatti, finirà di scriverlo e lo leggerà all'amico, ma come si evince dalla trama della puntata Unain onda il 9su Canale 5 alle 14:10, quest'ultimo reagirà molto male. Nel frattempo, Guillermo assumerà una nuova domestica per i Quesada.Unapuntata 9su Canale 5 Marcelo, il fedele maggiordomo di Aurelio Quesada farà di tutto per compiacere i suoi signori e si occuperà anche di assumere dell'altro personale per l'uomo che conosce da sempre e Genoveva. L'uomo, infatti, farà diversi colloqui a delle giovani ragazze per il posto di cuoca e dopo ...

