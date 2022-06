Ultime Notizie – Braccio destro Grillo e Casaleggio padre passa a Fdi, Borrelli ‘darò una mano’ (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stato il primo consigliere comunale grillino d’Italia, eletto nel 2008 nella città di Treviso, poi europarlamentare di peso, tanto da ricoprire il ruolo di copresidente di Efdd, il gruppo europeo in cui il M5S conviveva con il Brexit Party di Nigel Farage. Ma soprattutto è stato considerato per anni il Braccio destro di Gianroberto Casaleggio, nonché uomo fidatissimo di Beppe Grillo. David Borelli, un tempo socio dell’associazione Rousseau ma anche protagonista di un divorzio shock col M5S nel 2018, ora passa a Fdi o meglio: “non ho alcuna intenzione di candidarmi, ma darò una mano, perché mi è stata chiesta e non intendo tirarmi indietro”, chiarisce all’Adnkronos. I contatti in corso vedono protagonisti il segretario regionale del partito meloniano Luca De Carlo e quello della provincia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stato il primo consigliere comunale grillino d’Italia, eletto nel 2008 nella città di Treviso, poi europarlamentare di peso, tanto da ricoprire il ruolo di copresidente di Efdd, il gruppo europeo in cui il M5S conviveva con il Brexit Party di Nigel Farage. Ma soprattutto è stato considerato per anni ildi Gianroberto, nonché uomo fidatissimo di Beppe. David Borelli, un tempo socio dell’associazione Rousseau ma anche protagonista di un divorzio shock col M5S nel 2018, oraa Fdi o meglio: “non ho alcuna intenzione di candidarmi, ma darò una mano, perché mi è stata chiesta e non intendo tirarmi indietro”, chiarisce all’Adnkronos. I contatti in corso vedono protagonisti il segretario regionale del partito meloniano Luca De Carlo e quello della provincia di ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - VesuvioLive : Covid Campania, calano i nuovi positivi, i ricoverati e i deceduti - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Pobega nell’affare Zaniolo col Milan -