Traffico Roma del 08-06-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon pomeriggio sulla via Tiburtina incidente Traffico intenso in zona Setteville all'altezza di via di Marco Simone di mezz'ora fa un altro incidente sulla Tiburtina e dentro Roma zona Portonaccio altezza via Galla Placidia procedere con prudenza zona Trastevere centro sul lungotevere risolto un incidente tra ponte Garibaldi e Ponte Mazzini Traffico in diminuzione Traffico rallentato in via Cipro abbiamo disagi verso le zone Prati e Flaminio sulla viale Newton incidente tra i Colli Portuensi e la Roma Fiumicino possibili ripercussioni intanto sul Raccordo Anulare rallentato il tratto di carreggiata esterna trapuntina è Ardeatina Oggi sciopero nella trasporto aereo prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21 questi Al momento le principali notizie

MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso via della Rustica (Amarilli-Galatea) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso lungo la passeggiata del Gianicolo - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso in via Cilicia - VAIstradeanas : 15:20 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via Cilicia -