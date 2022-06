Sydney Sweeney di Euphoria testimonial di Tory Burch (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sydney Sweeney, dopo il successo raggiunto con Euphoria, ha stretto importanti collaborazioni con il mondo della moda. L’ultima arriva da parte di Tory Burch, che l’ha scelta come testimonial della nuova campagna per gli iconici sandali Miller. Non solo Zendaya. In Euphoria si parla anche di Sydney Sweeney, attrice che nel teen drama ha avuto molto più spazio interpretando Cassie. Un personaggio dalle varie sfumature, fortemente emotivo e in preda a dilemmi esistenziali. Un amore adolescenziale, la perdita di un’amicizia ed eternamente combattuta tra ciò che è giusto e sbagliato. E, in attesa di scoprire cosa accadrà nella terza stagione, la sua interprete si dà da fare anche nel mondo della moda. Sydney ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022), dopo il successo raggiunto con, ha stretto importanti collaborazioni con il mondo della moda. L’ultima arriva da parte di, che l’ha scelta comedella nuova campagna per gli iconici sandali Miller. Non solo Zendaya. Insi parla anche di, attrice che nel teen drama ha avuto molto più spazio interpretando Cassie. Un personaggio dalle varie sfumature, fortemente emotivo e in preda a dilemmi esistenziali. Un amore adolescenziale, la perdita di un’amicizia ed eternamente combattuta tra ciò che è giusto e sbagliato. E, in attesa di scoprire cosa accadrà nella terza stagione, la sua interprete si dà da fare anche nel mondo della moda....

Advertising

clitemnestr4 : appena scoperto per puro caso che gillian flynn non solo è l'autrice del libro gone girl ma anche di sharp objects… - miviendapianger : vabbè ma sydney sweeney non è reale - g_greco99 : @roberto13123819 @rsimon1999 @sydney_sweeney Sì però ha ragione - roberto13123819 : @rsimon1999 @sydney_sweeney Io annoto tutto - Escoalbar95 : Glielo spiegate voi io che Higuain in confronto a Osimhen è Sydney Sweeney vs Littizzetto ? -