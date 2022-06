Schiaffeggiato agli Archi | scoppia la rissa tra bande straniere per vendicare un 16enne armato di coltello Quattro denunciati

Advertising

corriereadriatico.it

... alla fine, è stato denunciato perché addosso gli è stato trovato un coltellino con cui ha tentato di colpire i rivali che l'avevano. Cornuto e mazziato, insomma. APPROFONDIMENTI ...... una volta raggiunto il lato passeggero, hala donna che era in auto con lui. I due erano stati visti litigare furiosamente poco prima. Il fatto è accaduto proprio di fronte... Schiaffeggiato agli Archi, scoppia la rissa tra bande straniere per vendicare un 16enne armato di coltello. Qu Cornuto e mazziato, insomma. Ma non sarà l’unico a pagare caro la doppia zuffa andata in scena lunedì sera agli Archi: altri tre giovani verranno denunciati dai carabinieri. Uno è il fratello maggiore ...