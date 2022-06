Referendum: Salvini, 'le tv li stanno vigliaccamente cancellando' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Le televisioni stanno vigliaccamente cancellando i Referendum. La giustizia o viene cambiata con i Referendum domenica o resta così trent'anni. Aiutateci ad abbattere questo muro di silenzio". Così Matteo Salvini a La Spezia a sostegno di Pierluigi Peracchini, sindaco del centrodestra candidato per la riconferma. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Le televisioni. La giustizia o viene cambiata con idomenica o resta così trent'anni. Aiutateci ad abbattere questo muro di silenzio". Così Matteoa La Spezia a sostegno di Pierluigi Peracchini, sindaco del centrodestra candidato per la riconferma.

