Referendum, Agcom richiama la Rai per Luciana Littizzetto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fazio e Littizzetto - Che Tempo Che Fa L'Agcom richiama la Rai per Luciana Littizzetto, rea di aver violato i principi in materia di par condicio e pluralismo durante la campagna referendaria 2022 nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa dello scorso 29 maggio. Secondo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono state fornite, seppur in forma indiretta, informazioni di voto in violazione della legge 28 del 2000. In particolare, la comica torinese nel suo monologo ha in qualche modo promosso l'astensionismo, affermando "vi dico la verità, il 12 giugno pensavo di andare al mare". "Mi viene chiesto un parere su qualcosa che non so tanto bene. E questo parere vale. Diciamo che so vagamente, so a spanne, so a grandi linee, ma se devo scegliere non so proprio un benemerito… Ma che ...

ricpuglisi : Tempo dedicato ai #ReferendumGiustizia sulla RAI? Un per cento del totale. Sì, avete letto bene: UN PER CENTO. - LegaSalvini : IL TEMPO: “REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA NASCOSTI: LO DICE PURE L’AGCOM” «Per l’agenzia le emittenti hanno dedicato p… - MatteoRighetti5 : RT @carlo_canepa: Ho fatto due conti: per Agcom, tra il 29 maggio-4 giugno i tg e gli extra-tg hanno dedicato l’1,6% del tempo ai referendu… - sacinaro : RT @ThePopulist3: Rai richiamata da Agcom per le parole della bertuccia Littizzetto sui referendum di domenica: la democratica signora ha v… - aloisio20437414 : RT @ilgiornale: L'Agcom richiama la Rai per il monologo nel quale la comica criticava i referendum -