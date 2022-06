“Piantiamola di inquinare!” | BPER e Wecity ancora insieme per la mobilità sostenibile

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Banca, grazie al supporto della piattaforma per la, ha avviato anche per quest’anno il progetto “di”, un’iniziativa diutile a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il progetto ha preso il via nei giorni scorsi e avrà una durata di tre mesi. Consiste in una competizione tra i dipendenti che si recheranno in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino, contribuendo così a ridurre l’inquinamento atmosferico. Per ogni spostamento, l’appcalcolerà la CO2 risparmiata (1 kg ogni 7 chilometri percorsi circa) e su tale valore verrà creata una classifica. Lo scorso anno c’è stato un abbattimento di 12 tonnellate di CO2. L’obiettivo di questa edizione è ...

