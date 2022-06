Norvegia | la principessa Martha si fidanza con lo sciamano | «Mi fa battere il cuore» Ecco chi è lui

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LaLouise di, 50 anni, annuncia il suomento con il guru spirituale americano Shaman Durek – tra i cui devoti c’è Gwyneth Paltrow – tre anni dopo il suicidio dell’ex marito Ari Behn. La 50enne, madre di tre figli reali, è quarta nella linea di successione al trono norvegese. Lui, Durek Verrett, 47 anni, è una guida spirituale che lavora a Los Angeles. I genitori della, Re Harald e la Regina Sonja, «augurano loro tutto il meglio per il futuro». È stata laad annunciare ilmento ufficiale con un post su Instagram e una foto in cui si vede in bella mostra uno smeraldo. C’è scritto: «Sono felice di annunciare che sonota con loDurek, colui che mi fa ...