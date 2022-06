L’Ora – Inchiostro contro Piombo: anticipazioni seconda puntata di mercoledì 15 giugno 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'Ora Inchiostro contro Piombo “Quando la mafia non esisteva, un giornale l’ha sbattuta in prima pagina“. E dalla storia di questo giornale, L’Ora, nasce la serie di Canale 5 “L’Ora, Inchiostro contro Piombo”. Cinque appuntamenti – al via mercoledì 8 giugno – che vi raccontiamo settimana dopo settimana con le nostre anticipazioni. Trame e anticipazioni L’Ora – Inchiostro contro Piombo Prima puntata in onda mercoledì 8 giugno 2022 – Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) è un giornalista romano chiamato a dirigere L’Ora di Palermo, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'Ora“Quando la mafia non esisteva, un giornale l’ha sbattuta in prima pagina“. E dalla storia di questo giornale,, nasce la serie di Canale 5 “”. Cinque appuntamenti – al via– che vi raccontiamo settimana dopo settimana con le nostre. Trame ePrimain onda– Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) è un giornalista romano chiamato a dirigeredi Palermo, ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LoraInchiostroControPiombo con protagonista @ClaudSantamaria… - 24Trends_Italia : 8. L'Ora - Inchiostro contro piombo - 20mille+ 9. Joaquin Phoenix - 10mille+ 10. Alexandra Grant - 10mille+ 11. Ver… - 1film140battute : L’Ora - Inchiostro contro piombo: una fiction buona non prodotta da Netflix o Prime Video. Questa è una notizia. Bene bene @ClaudSantamaria - pleporace : RT @sellerioeditore: Gli anni ruggenti de L’Ora di Palermo, nel racconto del suo direttore, Vittorio Nisticò. Un frammento di storia d’Ital… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: Il giornalismo contro la mafia nella Sicilia degli anni '50: gli anni ruggenti de L’Ora di Palermo, nel racconto del suo… -