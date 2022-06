Liverpool, colpo in attacco: raggiunto l’accordo con il club! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Archiviata la triste pagina della finale di Parigi, il Liverpool si prepara a disegnare il roaster che dovrà affrontare la prossima stagione e che già chiama vendetta sia in campionato, dove ha visto sfuggire il titolo all’ultima giornata dal Manchester City di Pep Guardiola, sia in Champions League, ancora una volta dal Real Madrid, ancora una volta da Carlo Ancelotti. Affrontando anche l’ostacolo mercato sul fronte uscite, con il rischio di perdere qualche pedina essenziale. #Liverpool close to reach an agreement with #Benfica for striker Darwin Nunez. #LFC Agreement on personal terms. @tvdellosport— Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2022 Pedina importante nello scacchiere di Jurgen Klopp è sicuramente Sadio Mane, il quale sta aprendosi alla cessione ascoltando le numerose offerte che arrivano per il senegalese, su tutte quella del Bayern ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Archiviata la triste pagina della finale di Parigi, ilsi prepara a disegnare il roaster che dovrà affrontare la prossima stagione e che già chiama vendetta sia in campionato, dove ha visto sfuggire il titolo all’ultima giornata dal Manchester City di Pep Guardiola, sia in Champions League, ancora una volta dal Real Madrid, ancora una volta da Carlo Ancelotti. Affrontando anche l’ostacolo mercato sul fronte uscite, con il rischio di perdere qualche pedina essenziale. #close to reach an agreement with #Benfica for striker Darwin Nunez. #LFC Agreement on personal terms. @tvdellosport— Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2022 Pedina importante nello scacchiere di Jurgen Klopp è sicuramente Sadio Mane, il quale sta aprendosi alla cessione ascoltando le numerose offerte che arrivano per il senegalese, su tutte quella del Bayern ...

