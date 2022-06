Lidia uccisa a Vicenza | l’ex compagno trovato morto | nell’auto con lui il cadavere di un’altra donna

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Orrore adove unadi origini serbe di 42 anni,Miljkovic, residente a Schio, è stataquesta mattina a colpi di pistola in strada: a toglierle la vita sarebbe stato il suo ex. L’uomo è statoqualche ora dopo dentro un’automobile ferma in una piazzola di sosta della Tangenziale Ovest di: all’interno dell’auto sarebbe stato visto anche un altro corpo. Il fatto è avvenuto nel quartiere Gogna, nella periferia di, ai piedi dei colli: la vittima aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l’auto per dirigersi in via Vigolo. Secondo i primi accertamenti degli investigatori,marito, anche lui di origini serbe, con i quali la vittima forse ...